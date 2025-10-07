Córdoba: anticipan cortes de energía en casi una decena de localidades
Desde la EPEC demandan interrupciones, debido al cumplimiento de tareas varias. Lo que hay que saber.
Martes
De 06:00 a 06:20
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf, Rincón de la Reserva, Ctalamochita, Las Rosas, Las Lilas, Del Rosario, M.T. Cabanillas, Centro y Residencial América.
De 06:00 a 06:20
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios Villa del Sur y Las Cañitas.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por las calles Sucre, General Paz, Baigorri y Sarachaga, en forma parcial.
De 09:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio El Refugio, en forma parcial.
Miércoles
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Bella Vista en forma parcial.
De 09:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: LA FALDA
Zona afectada: barrio Parque Jardìn.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Almafuerte, Las Bajadas y Los Cóndores.
Jueves
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: Barrio Finca del Sol.