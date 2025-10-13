La Provincia informó que el próximo miércoles 15 de octubre los jubilados provinciales de Córdoba, cuyos haberes del mes de julio no superan el $1.300.00, tendrán depositado el bono de $100.000.

Este bono complementario y no contributivo es un refuerzo que se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba.

Con esta medida, desde el Gobierno provincial reafirmaron su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país.

El gobernador Martín Llaryora había anunciado la medida en el mes de julio, tras comenzar a recibir de manera parcial los fondos que se le reclama a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones: “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”.

Y agregó: “No hay dudas de que pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos. Vamos a seguir defendiendo los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.