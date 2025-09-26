La Justicia Federal de Córdoba anticipó que este viernes habrá novedades en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Así lo confirmó el juez Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal Nº3, citó a los medios a las 11 de la mañana en la sede de los tribunales federales, donde se anunciarán avances del expediente 35009693/1998, iniciado a partir de la denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En Córdoba se realizaron hasta ahora 17 juicios por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. El mes pasado comenzó un proceso centrado en fusilamientos encubiertos como “ley de fuga” dentro de la Unidad Penitenciaria 1, en plena dictadura.

A su vez, días atrás se confirmó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició tareas de excavación en el predio de La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, ubicado en Malagueño.

La conferencia de este viernes será encabezada por Vaca Narvaja junto al secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Juan Miguel Ceballos, en lo que se espera sea un anuncio clave.