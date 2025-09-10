Córdoba: anuncian un miércoles caluroso, con muchos y variados vientos

La primavera está al acecho en Córdoba, y este miércoles muestra dos condiciones en tal sentido.

Es que, casi por naturaleza, los vientos cobran un marcado protagonismo. Desde la mañana, soplando con fuerza desde el norte.

Pero para hoy está vigente un “alerta amarillo” ante las fuertes ráfagas que vienen del sur.

Afectan a buena parte del territorio, a excepción del este y el norte.

Se anuncia que “el área bajo alerta será afectada por un cambio progresivo de vientos al sector sur durante el día, con velocidades entre 35 y 45 km/hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”.

Desde temprano, la percepción es que la temperatura se incrementa.

El día se torna caluroso, y el mercurio podría alcanzar los 28 grados en las primeras horas de la tarde.