Córdoba: anuncian un ventoso jueves, con ráfagas de hasta 80 km/hora

La primavera intenta matizar las jornadas con sus tradicionales condiciones. Pero como buen septiembre, tiene al viento como condimento.

Para este jueves, una parte del territorio se encuentra incluido en un “alerta amarillo” advirtiendo en tal sentido.

Todo el sur y el oeste del territorio se ve afectado en mayor medida por fuertes ráfagas que llegan del norte.

Durante la tarde, podrían soplar hasta a 80 kilómetros por hora.

Las previsiones apuntan que tal condición se sostiene hasta el viernes inclusive.

Para hoy se esperan marcas máximas de entre 21 y 25 grados.

Eso sí, después se presenta algo de inestabilidad en Córdoba.