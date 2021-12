Tras la aparición del primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en Argentina, el infectólogo Juan Pablo Caeiro, integrante del Comité Asesor del Gobierno de la Provincia de Córdoba se mostró partidario de la implementación del pase sanitario y la profundización de la campaña de vacunación.

En ese sentido, señaló que era previsible que ello ocurriera. "Tal como había advertido" la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se sabía que "tarde o temprano iba a pasar", expresó.

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, el profesional de la salud sostuvo que se hizo lo que había que "hacer" en cuanto a la vigilancia y seguimiento de los posibles casos, al detectar el primer caso de Ómicron en Argentina. "Hay que estar atentos a la identificación", dijo Caeiro quien considera que por ahora no es necesario un cierre de fronteras.

Más adelante, aseveró que "una de las cosas que tenemos que hacer es implementar el pase sanitario" y puso como ejemplo lo que sucedió en Tucumán con esa medida que colaboró para aumentar el número de personas que completaron el esquema de inmunización.

Cabe recordar que en Argentina, hay 36.993.929 de personas que se aplicaron al menos una dosis, de las cuales sólo 30.407.037 completaron el esquema, con lo cual hay casi 6,5 millones que aún no lo hicieron. En esa dirección, Caeiro enfatizó que "teniendo vacunas en Argentina, me parece incorrecto que no nos vacunemos".

Con relación a la posibilidad de aumento de casos ante la aparición de la nueva variante de coronavirus, más la alta circulación que habrá en verano, expresó que "si mantenemos la tasa de vacunación alta, la gente se vacuna, porque hay vacunas y se controla que la gente esté vacunada, a lo mejor no tenemos tantos casos".

En esa dirección se refirió al segmento de la población que se resiste a completar la vacunación. "Me parece que es gente joven que tiene la idea de que si se contagia no le va a pasar nada, sin advertir que puede contagiar a un familiar con comorbilidades" que la puede pasar mal, afirmó Caeiro.

Finalmente, aseguró que con la aparición de las nuevas variantes con alto nivel de transmisibilidad, para lograr la "inmunidad de rebaño" hace falta que cerca del 90 por ciento de la población esté vacunada con las dos dosis y si fuera posible con una tercera de refuerzo, como ya se está implementando en grupos de riesgo. "La población puede colaborar para que la situación epidemiológica no se agrave", concluyó.