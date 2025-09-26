Un joven de 18 años fue detenido por atacar brutalmente a un puma con un garrote hasta matarlo. El hecho ocurrió en la localidad de La Playosa, departamento General San Martín de Córdoba.

La fiscalía pudo tomar conocimiento de la agresión, porque el mismo hombre subió a sus redes sociales el ataque al animal.

Quedó detenido como supuesto infractor a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, y se llevó a cabo durante un allanamiento en un establecimiento de la zona rural.

Personal policial de esa departamental encontró el cuerpo sin vida de un puma (Felis concolor) y un elemento tipo garrote, presuntamente utilizado en el hecho.

La investigación se inició a partir de publicaciones difundidas en redes sociales, donde se observaba al detenido agrediendo al animal silvestre.

En el operativo intervino también un médico veterinario, quien constató el fallecimiento del ejemplar.