Un automovilista perdió el control y atropelló a varias personas este lunes en la esquina de 9 de Julio y avenida General Paz, en la ciudad de Córdoba.

El Ford Fiesta blanco, que circulaba a alta velocidad, pasó un semáforo en rojo y se desvió hacia la vereda donde arrastró a una moto con dos ocupantes y no frenó su marcha hasta impactar contra un contenedor de basura.

La Policía informó que cinco personas terminaron heridas, dos de ellas de gravedad, después de ser embestidas en la zona del barrio Centro por el conductor que trabajaba para al aplicación DIDI.

Efectivos de seguridad y personal de emergencias médicas llegaron al lugar, de alta circulación, para socorrer a los heridos y ordenar el tránsito.

El servicio 107 trasladó a dos heridos graves hasta el Hospital de Urgencias. Mientras que otros tres fueron derivados a otros hospitales bajo código amarillo.

Por el momento se desconoce la causa que hizo que el conductor del Ford Fiesta perdiera el control.