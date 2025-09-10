Con ráfagas de viento sur de sesenta kilómetros por hora, los incendios se multiplicaron este miércoles en Córdoba.

El Gobierno provincial mantiene el riesgo de incendio extremo en todo el territorio cordobés debido a las condiciones del tiempo.

Este miércoles el fuego avanzó sobre La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba y en zonas cercanas a El Arañado y Deán Funes.

Las cuadrillas que intervinieron lograron sofocar las llamas y, caída la noche, realizan tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para evitar reinicios debido a los fuertes vientos.