Un incendio se desató este jueves en un depósito de tarimas de madera en la ciudad de Córdoba, mientras rige una alerta máxima por el riesgo de las llamas.

La Policía de Córdoba informó que una cuadrilla de bomberos acudió al lugar, ubicado en el barrio Cárcano de Horizonte.

La autobomba roja se estacionó en calle Pública A, de la barriada que se encuentra en la zona sur de la capital, por fuera de la avenida Circunvalación.

Los bomberos se encontraron con llamaradas que devoraban las pilas de madera, azuzadas por las ráfagas de viento norte que soplaban a cincuenta kilómetros por hora.