Este domingo se registró un incendio en las oficinas del Boletín Oficial de Córdoba. Bomberos se acercaron al lugar y lograron contener el fuego.

El edificio está ubicado en calle Santa Rosa al 730, por lo que se debió cortar el tránsito en el sector.

Además de los bomberos, en el lugar se hizo presente personal policial que colaboró con el perímetro.

Fuentes policiales informaron que el incendio se desarrolló en un depósito de aproximadamente 30 metros cuadrados y que las llamas consumieron principalmente hojas, material de librería y algunas impresoras.