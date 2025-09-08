Córdoba: brilla en el kick boxing y necesita ayuda para competir en el Panamericano

Sofía "Soso" Posse, de barrio Los Paraísos en Córdoba, tiene 17 años y sueña con viajar a Colombia para representar a la Argentina en los Panamericanos 2025.

La joven que entrena en barrio General Bustos debutó en noviembre de 2023, acumula tres títulos nacionales y está invicta con quince peleas disputadas.

"Estoy necesitando ayuda económica para cubrir boletos, estadía y compras el uniforme de la selección", comentó la joven frente a la cámara de Canal 10.

Su entrenados, quien la acompaña desde los inicios, también destacó el crecimiento que tuvo a su corta edad.

"Para la edad que tiene es una locura lo que hace, cada vez que viene deslumbra", dijo el instructor.

La fecha para la competencia en la ciudad colombiana de Bucaramanga es el próximo 12 de noviembre.

