La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° pide colaboración para dar con el paradero de Axel Benjamín Reartes, de 15 años, con domicilio en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Axel tiene cabello color negro, corto, con flequillo largo y rapado en la nuca, tiene una cicatriz en la ceja derecha. Es de contextura física intermedia, mide 1,80 metros de estatura. Vestía -al momento de desaparecer- un buzo de color negro, con la inscripción “Los Ángeles” en color blanco a la altura del pecho y en la espalda, una gorra de color negra, un jean oscuro, y zapatillas negras.

Axel sufre un leve retraso mental. Fue visto por última vez en barrio Patricios, de la ciudad de Córdoba. Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, teléfono 351-5642877, o calle José Villegas 2100.