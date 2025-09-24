La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno Tres pidió a la población colaboración para dar con el paradero de Aisha Aylin Maida, de 17 años, con domicilio en barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba.

Al momento de desaparecer, vestía joggins color negro, zapatillas negras, musculosa negra y una campera gris.

Aisha mide 1,80 de estatura, es de contextura robusta, cabello corto color negro, usa collar de perlas color blancas.

Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6, teléfono 4481016- interno 34101- 4666251, o calle Lagunilla 3179 barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.

