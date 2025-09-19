La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 solicitó este jueves la colaboración para dar con el paradero de Bárbara Abigail Rampulla, de 18 años quien se ausentó de su vivienda de barrio Héroes de Malvinas, de la ciudad de Córdoba, el 11 de setiembre último.

Cuando fue vista por última vez, Rampulla vestía una remera del club Belgrano, un short negro y unas zapatillas oscuras, y llevaba consigo un bolso y una mochila.

Rampulla tiene un tatuaje pequeño en la muñeca con el signo de Tauro. Mide 1.55 metros, es de contextura física delgada, color de cabello castaño oscuro de largo hasta el pecho, color de piel tez trigueña, con un lunar cerca del ombligo del costado izquierdo. Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6, teléfono 4481000 interno 34101, o Lagunilla 3179 Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.