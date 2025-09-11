La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita la colaboración para dar con el paradero de Alma Mía Trinidad Olea, de 15 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín.

Alma Mía Trinidad fue vista por última vez en Cosquín a mediados del mes de agosto del año 2025. Se trata de una persona de contextura física delgada, de 1,60 mts. de altura, de pelo oscuro, corto a la altura de los hombros, de tez blanca, ojos de color marrón.

La última vez que fue vista vestía un pantalón de jeans de color azul, una campera de color rosa y negro de nylon, unas zapatillas de color negro con tiras blancas tipo “Vans”.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.