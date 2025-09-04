La Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuatro, busca localizar a testigos que puedan aportar datos respecto de un altercado ocurrido en la vía pública sobre calle Achával Rodríguez 345 de barrio Güemes, en el ingreso del bar denominado “Don”, en la madrugada del día 5 de julio de 2025 alrededor de las 2 de la madrugada, en la que resultó lesionado en una de sus piernas otro joven.

En dicha agresión habrían intervenido varias personas. Se solicita información relativa a las siguientes identidades: uno de ellos de 35 años de edad, de estatura aproximada 1,80 metros, tez blanca, contextura física delgada –atlética-, cabello corto pelirrojo, junto a otro varón, calvo, de aproximadamente 1,70 mtrs. contextura física robusta, tez blanca, de alrededor de 35 años de edad.

Quienes puedan aportar datos, deberán comunicarse con los teléfonos 0351-4266800 interno 15662, o presentarse ante la sede de la Fiscalía de Instrucción ubicada en calle Fructuoso Rivera Nº 720 de la ciudad de Córdoba, en el horario de 8 a 14.