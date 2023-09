La situación del sistema de salud privado en Argentina es cada vez más compleja y está al borde un colapso. A los pacientes con demoras en la atención, pagos extras, sanatorios y clínicas desfinanciados, se le suma los profesionales que se dan de baja para atender mediante obras sociales y prepagas.

Cada vez son más los médicos y demás profesionales que sólo atienden a pacientes particulares.

La causa es la demora en la cadena de pagos, que va de 3 a 6 meses: “No nos conviene. Una consulta que cobramos a 2 mil pesos, la terminamos cobrando 3 meses después con suerte”, expresa un médico a este medio.

El testimonio se replica en médicos generalistas y de especialidad. “Conviene mucho más atender a particulares, porque las obras sociales y prepagas no te actualizan los precios y en 3 meses en este país todo cambia”.

Así lo confirma Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba a Cba24n. Consultado sobre cuántos profesionales ya no atienden a los afiliados, respondió que no han tenido una comunicación formal de las clínicas o sanatorios privados al respecto.

“Los pagos de obras sociales y prepagas son al precio histórico, y si hacen débitos de una factura, los mismos se analizan y, si se pagan, lo hacen en otro periodo de tiempo similar, o sea en 6 meses en vez de 3”, sostiene.

La situación no es sólo por la devaluación o la ultima suba del dólar. Es una tendencia que viene hace tiempo y hay “graves complicaciones para cubrir puestos y guardias”, sobre todo en el interior de la provincia. Esto porque este servicio es abonado por sanatorios u hospitales.

Según los datos arrojados por el Consejo de Médicos, una consulta se paga, por obra social o prepaga, entre 1200 a 3000 pesos. La variación corresponde según cada financiador y zona geográfica, no es igual en toda la provincia.

“En el interior la situación en más grave”

Por la escasez de recursos humanos profesionales o la falta de acceso a las especialidades.

Andrés de León, médico hematólogo y especialista en medicina transfuncional, integrante de la dirección del Instituto Médico Rio Cuarto, da cuenta de lo difícil que es para los hospitales privados el seguir adelante.

"Desde la ultima devaluación los insumos médicos han sufrido incrementos de hasta el 300%, dependiendo los componentes importados, del stock o esperar la llegada de reactivos del exterior. Esta realidad no se ve reflejada en los pagos que hacen las obras sociales y los financiadores de la salud”, sostuvo Andrés de León, médico en Rio Cuarto a Cba24n

Insumos: laboratorios, droguerías y aumentos

Los hospitales y clínicas compran los insumos o fármacos a laboratorios de productos nacionales o los que importan. También están las droguerías que comercializan los fármacos.

Los materiales descartables (como la guías de los sueros, agujas, cintas, gasas, jeringas, entre otros), son provistos por droguerías.

Otros insumos, como el oxígeno (elemento primordial para el funcionamiento de cualquier institución), lo proveen 2 o 3 empresas a nivel nacional.

Pacientes y copagos versus instituciones privadas que se están desfinanciando

El propio De León, que se encuentra en la dirección de un instituto privado, asegura que este “copago” que se les pide a los pacientes, no es justo para quienes son “el eslabón más débil” en el sistema.

Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba, expresa su preocupación por la des financiación de estas instituciones que además sufren los aumentos de los costos de insumos y medicamentos que “se pagan el doble”.

"Al no atender más por obras sociales o prepagas y sólo particulares, el único que cobra es el profesional. Algunos hace un montón que no quieren atender por obras sociales y cobran particular o no atienden", declaró Escuti a Cba24n.

A esto hay que sumar el congelamiento de precios de las prepagas que dispuso el Gobierno Nacional.