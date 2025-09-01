Para poder vender o transferir un vehículo, en la provincia de Córdoba es obligatorio realizar su verificación policial.

En la Capital, el trámite se había tornado engorroso en los últimos tiempos, debido a la falta de atención en puestos oficiales, y la multiplicación de servicios “exprés” que se brindaban por fuera, e incluso a domicilio.

Por eso, desde este lunes el Gobierno lanzó un nuevo esquema, que incluye horarios extendidos en las dos plantas (de barrio Las Palmas y Patricios) y la prohibición de las prestaciones que realizaban concesionarias y gestores privados.

En ese sentido, el subjefe de Policía, Federico Cisnero, brinda precisiones hoy presentando las flamantes modificaciones. Los puntos centrales se presentan en el sistema de turnos y atención.

Por un lado, las plantas de Yavi al 4100 y de Julio de Vedia 3250 estiran su horario de atención, que desde ahora es de 7:00 a 20:00, con refuerzo de personal y recursos.

En cuanto a las reservas, realizadas vía Ciudadano Digital (CiDi), las autoridades señalaron que "se elimina la posibilidad de gestionar turnos simultáneos desde un único CUIL. Un CUIL, un turno".

A su vez, “será obligatorio abonar la tasa correspondiente, máximo hasta una hora después de generado el turno”, de lo contrario, el mismo es liberado.

Desde el Ministerio de Seguridad apuraron las gestiones para poder implementar el Formulario 12 D (digital) en la provincia.

Se busca “avanzar en la modernización y agilización de los trámites registrales vinculados al automotor, ya que el 12D sustituye al tradicional formulario en papel, y permite que la verificación física de vehículos quede registrada en forma digital, con plena validez nacional”.