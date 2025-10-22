En la tarde de este miércoles, varios candidatos a diputados nacionales por Córdoba firmaron un acta de acuerdo con la Federación Universitaria provincial (FUC) en la que se comprometieron a defender el Financiamiento Universitario-

En el acto estuvo presente Constance Keegan, presidenta del máximo órgano universitario de los estudiantes.

En sus redes sociales, Ramón Mestre remarcó que para él “la Educación Superior es un Derecho Humano Universal y un bien público social” y que su gratuidad y la autonomía universitaria “son condiciones ineludibles para la igualdad de oportunidades y la excelencia académica”.

Además, adelantó que en caso de ser electo promoverá la asignación de un presupuesto universitario que asegure el normal funcionamiento de la UNC y de todo el sistema universitario argentino y defenderá el salario docente y no docente.

Por el espacio Defendamos Córdoba estuvo Pedro González, adujo que “en la universidad, miles de pibes depositan sus sueños, que pueden transformarse en realidad”.

A su vez, Oscar Agost Carreño, aspirante por el PRO y otro de los firmantes, señaló que “la gente se da cuenta que el gobierno nacional está incumpliendo leyes” como la de Financiamiento Universitario, que promulgó pero no aplicó.