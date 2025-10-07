Una veintena de imputaciones fueron notificadas este martes sobre una banda que operaba desde la cárcel de Bouwer ofreciendo un falso servicio de Netflix para estafar a incautos.

Franco Pilnik, fiscal de Cibercrimen, dio detalles sobre la investigación que llevó varios meses para desmantelar a la organización delictiva.

"Creaban publicidades falsas, ofreciendo descuentos para Netflix y a partir de ahí tomaban contacto telefónico con una llamada de Whatsapp para engañar a las víctimas".

Dentro de los ardides que utilizaban los ladrones figuraban el ingreso a cuentas bancarias, transferencias de dinero y hasta el ingreso a los celulares de las víctimas con un aplicación de acceso remoto.

"Son personas con conocimientos informáticos mínimos, lo que saben es hacer un buen cuento del tío de la era digital", explicó Pilnik.

El fiscal de Cibercrimen aseguró que se sorprendieron porque esperaban encontrarse con delincuentes con un alto perfil de conocimientos tecnológicos.