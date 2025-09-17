Córdoba: ciclista perdió el control y cayó al río desde el puente de Mina Clavero

Una tragedia conmocionó al Valle de Traslasierra la tarde del pasado martes cuando un ciclista de 57 años perdió la vida tras sufrir un accidente en el puente San Lorenzo, que conecta las localidades de San Lorenzo y Villa Cura Brochero.

El hombre descendía en bicicleta en dirección a Cura Brochero y, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado al llegar a la curva del puente. Esta falla provocó que cayera desde una altura de aproximadamente tres metros hacia el lecho del río.

Según testigos, el impacto contra las piedras fue violento y, según los servicios de emergencia, le causó un politraumatismo severo. Personal actuante trasladó al ciclista en estado crítico al Hospital Regional Luis María Bellodi de Mina Clavero. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el deceso fue confirmado poco después de su ingreso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, dirigida por la Dra. Analía Gallaratto, que busca determinar con precisión las circunstancias del accidente.