Por quince días la esquina de Mariano Fragueiro y 9 de Julio estará clausurada para el tránsito de vehículos debido a obras de bacheo.

La Municipalidad de Córdoba informó que la interrupción de la circulación vehicular comenzará este miércoles 1 de octubre.



Las autoridades del Palacio 6 de Julio informaron los esquemas vigentes para los particulares y el transporte urbano de pasajeros.

Esquema de desvíos de particulares

- Fragueiro - Deán Funes - Cañada - Santa Rosa - Fragueiro.

- 9 de Julio - Cañada - Santa Rosa - Urquiza - 9 de Julio.



Desvíos del transporte urbano de pasajeros

- Líneas 10 - 11 - 13 - 14 - 19: Bv San Juan - Cañada - Humberto Primo.

- Líneas 40 y 44: Caseros - Mariano Moreno - Av. Colón.