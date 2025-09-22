Córdoba: clausuran forrajerías y veterinarias sin dirección médica ni habilitación

Dos locales dedicados a la forrajería y veterinaria, fueron clausurados preventivamente, en el marco de inspecciones realizadas en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate dispuestas por la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria.

No contaban con la habilitación ni inscripción correspondientes, ni con la dirección técnica de un médico veterinario.

Todo ello en el marco del cumplimiento de la Ley Provincial N° 6429 y su artículo 11, relativo al expendio de productos zooterápicos, así como la correcta habilitación e inscripción de los establecimientos.

También se realizó la interdicción de 2000 productos zooterápicos.

Además, se intimó a otras veterinarias a realizar la habilitación y/o renovación de habilitación ante este ministerio, en cumplimiento de la legislación vigente.

Es importante destacar que los productos zooterápicos, destinados al uso veterinario, no pueden ser comercializados en establecimientos que no cuenten con las habilitaciones correspondientes ni con la dirección técnica de un médico veterinario.

Para realizar denuncias o consultas, los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-8888-2476 o acceder a la plataforma digital, por medio del siguiente link: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/