La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, turno 6, llevó a cabo un operativo en un concesionaria ubicada en Libertad 61, en la ciudad de Córdoba.

Las tareas se llevaron a cabo a raíz de 11 denuncias por estafas que realizaron clientes que, luego de entregar una importante suma de dinero, no recibieron sus vehículos.

El ayudante fiscal del área de Delitos Económicos de la Policía, Pablo Bazán, explicó a Canal 10 que antes de realizar el allanamiento se recolectó suficiente evidencia para comprobar la presunta actividad estafatoria.

El operativo duró diez horas y dentro del local se encontraban 100 personas, entre gerentes, empleados, vendedores, supervisores. Además, se allanó el domicilio del representante legal de la empresa, conocida como Genoa.

Los agentes secuestraron 35 teléfonos y otros aparatos, además de un gran volumen de documentación. Se espera que se sumen más denuncias de personas damnificadas.

Por el momento, señaló Bazán, no hay detenidos ni imputaciones.