La Municipalidad de Córdoba ejecutó este sábado la clausura preventiva de un establecimiento industrial ubicado en la zona sudeste de la ciudad. En inmediaciones de la planta fue constatado el arrojo de líquidos provenientes de la actividad fabril.

El cierre de la fábrica en calle Galileo 4005, Camino Santa Bárbara, se llevó adelante a través del Instituto de Protección Ambiental (IPA).

Las autoridades verificaron la descarga de un líquido turbio y con olor fétido, que emanaba desde un caño perteneciente a la planta y que se dirigía hacia un canal de la zona, acumulándose en el lugar. El vertido fue detectado en la parte posterior del predio, observándose que provenía directamente del sistema interno del establecimiento.

Debido a la magnitud y características de la infracción, se dispuso la clausura preventiva del establecimiento.

La medida tiene como objetivo prevenir riesgos ambientales y sanitarios, en cumplimiento con la normativa municipal vigente que prohíbe el arrojo de líquidos industriales en la vía pública.