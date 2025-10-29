Una unidad de SiBus chocó contra un automóvil este miércoles en el barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. El vehículo de menor tamaño terminó golpeando contra una vivienda.

El vehículo, un Fiat Palio, era conducida por una mujer, que luego del siniestro estuvo "muy nerviosa", según los testimonios. Sólo resultó con lesiones leves.