Comienza el juicio a miembros de la banda conocida como ‘rompe portones’, acusados de protagonizar diversos robos entre 2020 y 2021 en la ciudad de Córdoba. Su modus operandi consistía en robar al quebrar las cerraduras de los portones en sus blancos de asalto, tanto de garajes como en puertas de acceso a viviendas.

En principio, no se descarta que hayan participado más personas en los operativos de robo. Todos los imputados en este juicio no poseen antecedentes, cuyas edades no superan los 24 años.

“Básicamente se acercaban a distintos domicilios, ejercían fuerza sobre los portones adonde estaban guardados los vehículos de la familia, se los llevaban para desarmar y comercializar en el mercado para lograr un provecho económico para la banda”, explicó el fiscal a cargo de la investigación, Gustavo Arocena.

En diálogo con Radio Universidad, confirmó que son 14 los imputados privados de su libertad, aunque hay otros involucrados en libertad y que también enfrentan el cargo por asociación ilícita. Estiman al menos 27 robos concretados por esta banda.

“La prueba es categórica porque tenemos una investigación de la policía judicial con intervenciones telefónicas que han permitido reconstruir la existencia, la integración y el modus operandi de esta asociación ilícita así que esperamos que la causa tenga la condena que se merece”, finalizó el letrado.