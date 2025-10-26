Este domingo que se realizarán las Elecciones Legislativas, el clima acompañará con temperaturas agradables y ausencia de lluvias.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en Córdoba la máxima será de 24º y la mínima de 10º. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.

El lunes el registro máximo será de 19º y el mínimo, de 12º. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y cubierto por la tarde-noche.

En tanto el martes, habrá lluvias durante la mañana y el cielo estará mayormente nublado por la tarde y noche. La máxima será 16º y la mínima de 8º.

A partir de la mitad de la semana la temperatura irá en ascenso. El miércoles la máxima será de 20º y la mínima de 9º. El cielo estará parcialmente nublado.

El jueves el termómetro escalará a los 25º y el viernes, la máxima llegará a los 30º, ambos días también con cielo algo nublado.