Córdoba: cómo estará el clima este domingo de votaciones y cuándo llegarán las lluvias
La jornada donde se realizarán las Elecciones Legislativas, el termómetro acompañará con temperaturas agradables. El extendido para los próximos días.
Este domingo que se realizarán las Elecciones Legislativas, el clima acompañará con temperaturas agradables y ausencia de lluvias.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en Córdoba la máxima será de 24º y la mínima de 10º. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.
El lunes el registro máximo será de 19º y el mínimo, de 12º. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y cubierto por la tarde-noche.
En tanto el martes, habrá lluvias durante la mañana y el cielo estará mayormente nublado por la tarde y noche. La máxima será 16º y la mínima de 8º.
A partir de la mitad de la semana la temperatura irá en ascenso. El miércoles la máxima será de 20º y la mínima de 9º. El cielo estará parcialmente nublado.
El jueves el termómetro escalará a los 25º y el viernes, la máxima llegará a los 30º, ambos días también con cielo algo nublado.