Información útil
Córdoba: cómo funcionarán los servicios en el feriado del viernes 10 de octubre
La Municipalidad de Córdoba informó que el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día domingo y que habrá recolección de residuos con normalidad.
El próximo viernes 10 de octubre es feriado en todo el país y la Municipalidad de Córdoba informó cómo funcionarán los servicios en la ciudad.
Como es habitual, el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día domingo y el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal y el Estacionamiento Controlado serán gratuitos en los lugares permitidos..
Además, la recolección domiciliaria de residuos será normal.
Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18 horas. Por su parte, tanto los CPCs como las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerrados.