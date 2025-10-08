El próximo viernes 10 de octubre es feriado en todo el país y la Municipalidad de Córdoba informó cómo funcionarán los servicios en la ciudad.

Como es habitual, el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día domingo y el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal y el Estacionamiento Controlado serán gratuitos en los lugares permitidos..

Además, la recolección domiciliaria de residuos será normal.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18 horas. Por su parte, tanto los CPCs como las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerrados.