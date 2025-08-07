Córdoba: cómo quedan las multas de la Caminera con un nuevo ajuste

Ante cada aumento del combustible, desde la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia de Córdoba, se alistan para hacer el traslado.

Cada Unidad Fija (UF) de valor está atada al precio de cada litro de nafta Súper. Y los vaivenes de los últimos días demandan una actualización.

A través de la Resolución 42, el aumento en las multas de la Policía Caminera se certificaron con la publicación en el Boletín Oficial este jueves.

Desde ahora, cada UF está valuada en $ 1.336, lo que significa un incremento de casi el dos por ciento.

Por eso, el ajuste en las sanciones en rutas cordobesas y Avenida Circunvalación.

Los nuevos valores

Infracciones leves : van desde conducir fumando y similares. Se cobran de 20 a 100 UF. Desde $ 26.720 hasta 133.600 pesos.

Infracciones graves : por caso, no llevar las luces encendidas. Tienen una penalización desde 100 a 200 UF. Entre $ 133.600 hasta 267.200 pesos.

Infracciones muy graves : incluye cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, y se cobra de 200 a 400 UF. Llegarán a los 534.400 pesos.