Este sábado la temperatura máxima en el Gran Córdoba fue de 23.8ºC a las 16.30 horas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada, caracterizada por el cielo cubierto, se presentó con lluvias dispersas en distintos puntos de la provincia.

Para este domingo, las condiciones cambiarían ligeramente: la máxima esperada es de 30ºC, según el SMN.

La probabilidad de lluvias y chaparrones para el territorio provincial oscilará entre el 10 y el 40 por ciento en horas de la mañana. Se espera que desde la tarde el cielo se despeje en alguna medida.

Para el inicio de la semana entrante, las condiciones continuarán en el mismo rango y se esperan chaparrones en las jornadas sucesivas. Las mínimas partirán desde los 18ºC y las máximas irán hasta los 31ºC.

Pronóstico extendido