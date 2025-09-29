Córdoba, con varios cortes de luz programados en el inicio de la semana
Son dispuestos por la EPEC, merced al cumplimiento con la realización de diversas obras. Así es el cronograma.
Martes
De 07:45 a 07:55
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Zona afectada: localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pasco y Ucacha.
Miércoles
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Yofre Norte, Vivero Norte, La Hortensia, Yofre y Yofre Sud en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios La Morada, Antigua Estancia, Comarcas de Allende y Norte I.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Santa Ana, Tranviario, Salvador y Alto Alberdi, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, La Morada, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Villa Gran Parque y Villa Retiro en forma parcial.
Miércoles
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: localidades de Serrano y Melo.