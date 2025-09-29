Martes

De 07:45 a 07:55
Motivo: Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión
Zona afectada: localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Etruria, Idiazábal, La Laguna, Pasco y Ucacha.

Miércoles

De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Yofre Norte, Vivero Norte, La Hortensia, Yofre y Yofre Sud en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios La Morada, Antigua Estancia, Comarcas de Allende y Norte I.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Santa Ana, Tranviario, Salvador y Alto Alberdi, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, La Morada, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Villa Gran Parque y Villa Retiro en forma parcial.

Miércoles

De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Zona afectada: localidades de Serrano y Melo.