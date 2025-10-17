La Cámara 9ª del Crimen de Córdoba, con la participación de jurados populares, condenó a un hombre que, en varias oportunidades, lesionó a su beba mientras esta se encontraba internada en terapia intensiva. Al comienzo del juicio, el joven padre, identificado como G.A, estaba imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo, por lo que la fiscalía había solicitado 11 años de prisión. Sin embargo, durante el proceso judicial fue hallado culpable de lesiones graves y lesiones leves calificadas, delito por el cual fue finalmente penado con 6 años de prisión.

Los hechos por los que G.A fue condenado se remontan a los primeros meses de 2024. Con tan solo un mes de vida, la pequeña fue internada en terapia intensiva en la Clínica Vélez Sarsfield debido a una infección respiratoria aguda. Cuando su salud mejoró, se la trasladó a una habitación donde podía recibir visitas y estar acompañada por sus familiares.

El episodio que desató el caso ocurrió en marzo de 2024, cuando los médicos, a través del sistema de monitoreo central, detectaron que el padre había introducido los dedos de su mano en la boca de la beba en repetidas ocasiones. Además, en otro episodio, le había fracturado el brazo. A partir de estos hechos, el cuerpo médico decidió abrir una investigación. Tras reunir testimonios, filmaciones de las cámaras de seguridad y análisis de pruebas, el joven fue detenido.

Durante el juicio, el acusado negó las intenciones de dañar a su hija, afirmando que sólo quería “limpiar la boca de la pequeña”. Mientras tanto, su pareja y madre de la niña sostenía los mismos argumentos. Finalmente, la Cámara desestimó la imputación inicial y aplicó una pena menor por lesiones leves.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán en las próximas semanas. Mientras tanto, la niña continúa en recuperación.