Un joven de 18 años, identificado como Orlando Gauna, fue condenado a un año de prisión condicional por matar cachorro de puma (Felis concolor) y filmar su agresión, en la localidad de La Playosa.

La sentencia fue emitida por la jueza María Soledad Dottori el 13 de octubre, menos de 20 días después del inicio del proceso judicial, por el Juzgado de Control de Villa María, tras un juicio abreviado.

Además de la pena de prisión, se le impuso la obligación de completar sus estudios secundarios y participar en un curso sobre temas relacionados con el medio ambiente y la fauna silvestre, conforme al artículo 27 bis del Código Penal. La jueza recomendó que el condenado se capacitara en instituciones locales como la Universidad Nacional de Villa María, a través de sus carreras en Veterinaria o Ambiente y Energías Renovables.

Como parte de la resolución, también se ordenó el decomiso del garrote con el que se cometió el crimen, así como el teléfono móvil utilizado para grabar los videos del ataque al puma, los cuales fueron difundidos en redes sociales.

La investigación comenzó el 22 de septiembre de 2025, a raíz de la circulación de las imágenes del ataque. A partir de ello, se realizó un operativo en una propiedad rural cercana a La Playosa, donde se secuestraron el garrote y el cadáver del puma, además de proceder con la detención del joven por violar la Ley Nacional 22421, que protege a la fauna silvestre.

En su declaración, Gauna reconoció los hechos y aceptó un juicio abreviado, lo que permitió a la fiscalía y su defensa llegar a un acuerdo. Esto llevó a una resolución más rápida del caso, en línea con los compromisos asumidos por las autoridades nacionales y provinciales en cuanto a la protección de la fauna y el medio ambiente.

El caso fue investigado con el apoyo de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal del Ministerio Público Fiscal.