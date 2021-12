Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba confirmaron que hay en la provincia 454 casos confirmados de la variante Ómicron de coronavirus asociados a eventos masivos y pidieron evitar reuniones sociales y asistencia a eventos masivos, como también completar los esquemas de vacunación, acentuar el uso del barbijo y testearse antes y después de las fiestas.

La secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Barbás, dijo que es "muy preocupante" la situación debido al "alto nivel de contagiosidad demostrado por la variante". En ese sentido, la funcionaria señaló que "no da lo mismo vacunarse o no", ya que "aún no se sabe el impacto en cuanto a la gravedad de la variante, si va a terminar afectando o no a grupos vulnerables".

En conferencia de prensa, Barbás aseguró que "hoy los casos graves que se tienen, son de personas que no se vacunaron o tienen una sola dosis", ante lo cual reiteró la recomendación para que .aquellas personas que aún no se inmunizaron o no completaron el esquema, lo hagan.

Por otra parte, reconoció que el número de casos "está aumentando de manera inusual" y agregó que se prevén "más brotes" en los que podrían superarse los dos mil casos diarios. Cabe señalar que en la última jornada, el Ministerio de Salud de la Provincia reportó 674 casos, una cifra a la que no se llegaba desde hace más de tres meses, situación similar a la que se reporta a nivel nacional.