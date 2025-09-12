Córdoba, contra el veto: banderazo frente al Pabellón Argentina

El Decreto por el cual el gobierno nacional bajó la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario tiene su réplica. Entre jueves y viernes se cumple un paro de 48 horas, lanzado por el Frente Sindical y de alto acatamiento en todas las dependencias de las universidades nacionales a lo largo y ancho del país.

En Córdoba, este viernes se sumó un banderazo. Con una convocatoria realizada para "toda la comunidad universitaria pero también a la sociedad en general", la actividad tuvo lugar desde las 12:00 frente al Pabellón Argentina.

“No hay nada más que explicar. Es un ataque inadmisible contra un proyecto ampliamente respaldado en todos los sectores sociales”, lanzó la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), Leticia Medina.

En pleno clima electoral, la dirigente ratificó que “está confirmada una nueva Marcha Federal”, que se espera que sea masiva. ¿La fecha? El día que en la Cámara de Diputados se trate el rechazo a este Veto presidencial.

Medina amplió: “Esperamos que en el Congreso se ratifique el amplio apoyo que le dieron a la Ley. Se sabe que cambió el escenario político, eso se ve en las calles y los medios de comunicación”.