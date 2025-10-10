Llamas de gran magnitud se observaron en adyacencias al centro de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de este viernes.

Poco después, desde la Policía se informó que, una vez más, se había incendiado el excentro de reciclajes municipal, ubicado en calle Carlos Tillard y pasaje Agustín Pérez.

Presentes en la zona, desde Bomberos confirmaron que tomaron fuego residuos sólidos urbanos, y que pese a que suele ser morada nocturna de un grupo de personas, no hay lesionados.

Vecinos del lugar confirmaron que es una situación que suele pasar un par de veces al año.