Sucesos
Córdoba: controlan nuevo incendio en un excentro de reciclajes
Desde los Bomberos se informó que no hubo lesionados ni graves daños, debido a que el lugar está abandonado.
Llamas de gran magnitud se observaron en adyacencias al centro de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de este viernes.
Poco después, desde la Policía se informó que, una vez más, se había incendiado el excentro de reciclajes municipal, ubicado en calle Carlos Tillard y pasaje Agustín Pérez.
Presentes en la zona, desde Bomberos confirmaron que tomaron fuego residuos sólidos urbanos, y que pese a que suele ser morada nocturna de un grupo de personas, no hay lesionados.
Vecinos del lugar confirmaron que es una situación que suele pasar un par de veces al año.