El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en toda la provincia de Córdoba, que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a un niño de nueve años.

Así lo solicitó la Unidad de Juezas n° 7 a cargo de la magistrada Susana Ottogalli.

Es un niño afectivo que presenta condiciones para relacionarse con adultos y con pares y comunicar sus sentimientos.

Presenta capacidad para armar juegos, disfruta dibujar, pintar y escribir. Se encuentra escolarizado, cursa tercer grado y tiene algunas dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, fruto de la escasa estimulación recibida.

El niño expresa de manera enfática el deseo de crecer en una familia que lo contenga afectiva, material y emocionalmente; que lo acompañe en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, siempre respetando su historia e identidad.

Actualmente, asiste a un tratamiento psicológico con la necesidad que el mismo tenga sostenimiento y continuidad.

Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 06/25 y completar el formulario de inscripción.