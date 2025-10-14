El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba convoca a personas, familias o parejas radicadas en la provincia de Córdoba, que se sientan en condiciones de adoptar y brindar un entorno familiar afectivo y estable a una niña de ocho años.

Ello en función de lo solicitado por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Cosquín, a cargo del juez Ramiro Núñez.

Es una niña extrovertida, activa y simpática, disfruta de actividades relacionadas con el movimiento corporal. Le gusta bailar, los juegos de roles y la música. La niña se vincula con su hermano, con quien reside en el lugar de resguardo, por lo que se sugiere sostener dicho contacto. En lo que respecta a su escolaridad, asiste a tercer grado de nivel primario.

Presenta certificado de discapacidad (CUD). Las prestaciones que requiere al momento son las siguientes: rehabilitación educativa, apoyo a la integración escolar y fonoaudiología. Se considera necesario la instauración y sostenimiento de abordajes interdisciplinarios y tratamientos integrales.

Se pretende un entorno familiar afectivo, estable y de contención, que la estimule y pueda responder a sus necesidades, sosteniendo los tratamientos sugeridos y de los que pueda llegar a requerir, favoreciendo así su desarrollo integral.

Los interesados deberán ingresar a la página https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la convocatoria de referencia n.° 09/25 y completar el formulario de inscripción.