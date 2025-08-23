La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) confirmó los cortes dispuestos para la jornada de este domingo 24 de agosto en la provincia de Córdoba.

Las restricciones obedecen a la necesidad de realizar trabajos en distintos barrios y puntos de la provincia.

Cortes programados por la Epec para el domingo 24 de agosto:

ARROYO CABRAL

De 07:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidades Arroyo Cabral y Luca.

CÓRDOBA

De 07:30 a 17:30

Motivo: :Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.

Zona afectada: Sector comprendido por calles 25 de mayo, Rosario de Santa Fe, Rivadavia y Av. Maipú, en forma parcial.

PILAR

De 08:00 a 12:00

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea.

Zona afectada: Sector Norte.

CÓRDOBA

De 08:00 a 11:30

Motivo: Mantenimiento Correctivo.

Zona afectada: Barrio Villa Alberdi, en forma parcial.

RIO CUARTO

De 08:00 a 13:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria.

Zona afectada: Sector comprendido por calles Laprida, Alberdi, Sucre y A. Roca.

VICUÑA MACKENNA

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.

CÓRDOBA

De 09:00 a 10:30

Motivo: Mejoras En Cámara De Distribución Primaria Y Secundaria

Zona afectada: Sector comprendido por calles Belgrano (entre Caseros y Dean Funes) y 27 de abril (entre Belgrano y Vélez Sarsfield).

CÓRDOBA

De 09:00 a 15:30

Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros.

Zona afectada: Barrio Villa Azalais Oeste, en forma parcial.

CÓRDOBA