Córdoba: cortes de EPEC programados para este domingo 24
La empresa provincial de energía publicó el detalle de las interrupciones.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) confirmó los cortes dispuestos para la jornada de este domingo 24 de agosto en la provincia de Córdoba.
Las restricciones obedecen a la necesidad de realizar trabajos en distintos barrios y puntos de la provincia.
Cortes programados por la Epec para el domingo 24 de agosto:
ARROYO CABRAL
- De 07:00 a 11:00
- Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
- Zona afectada: Localidades Arroyo Cabral y Luca.
CÓRDOBA
- De 07:30 a 17:30
- Motivo: :Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria.
- Zona afectada: Sector comprendido por calles 25 de mayo, Rosario de Santa Fe, Rivadavia y Av. Maipú, en forma parcial.
PILAR
- De 08:00 a 12:00
- Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Red Aérea.
- Zona afectada: Sector Norte.
CÓRDOBA
- De 08:00 a 11:30
- Motivo: Mantenimiento Correctivo.
- Zona afectada: Barrio Villa Alberdi, en forma parcial.
RIO CUARTO
- De 08:00 a 13:00
- Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria.
- Zona afectada: Sector comprendido por calles Laprida, Alberdi, Sucre y A. Roca.
VICUÑA MACKENNA
- De 08:00 a 12:00
- Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
- Zona afectada: Localidad de Vicuña Mackenna.
CÓRDOBA
- De 09:00 a 10:30
- Motivo: Mejoras En Cámara De Distribución Primaria Y Secundaria
- Zona afectada: Sector comprendido por calles Belgrano (entre Caseros y Dean Funes) y 27 de abril (entre Belgrano y Vélez Sarsfield).
CÓRDOBA
- De 09:00 a 15:30
- Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros.
- Zona afectada: Barrio Villa Azalais Oeste, en forma parcial.
CÓRDOBA
- De 11:00 a 12:30
- Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Secundaria.
- Zona afectada: Sector comprendido por calles Tucumán (entre 9 de julio y Santa Rosa) y Colón (entre Tucumán y General Paz).