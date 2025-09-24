La Municipalidad de Córdoba confirmó que, en los próximos días, se ejecutarán dos cortes de tránsito debido a obras en distintos puntos de la ciudad.

El primero será este jueves en Av. Recta Martinolli entre Ángel Lo Celso y Av. Carlos Gauss, sentido hacia la Mujer Urbana, por trabajos de repavimentación de EPEC. Iniciará a las 10:00 horas y se extenderá por un plazo de 10 días.

Desvío de particulares: Av. Recta Martinolli, Tycho Brahe, Blas Pascal, Agustín Fresnel, Av. Recta Martinolli.

Desvíos del transporte:

- Líneas 13 y 19: Av. Recta Martinolli, Tycho Brahe, Blas Pascal, Av. Carlos Gauss, Av. Recta Martinolli, su ruta.

- Línea 82: Tycho Brahe, Blas Pascal, Agustín Fresnel, su ruta.

Por otra parte, con motivo del avance de la obra de desagüe en Av. Sagrada Familia, se establecerá un corte total el día viernes a las 10:00 horas en Duarte Quirós entre José Cortez y Fernández y Eugenio Galli. Tendrá un plazo de 10 días.

Desvíos de particulares:

- Hacia el Tropezón: Duarte Quirós, José Cortez y Fernández, Caseros, Eugenio Galli, Duarte Quirós.

- Hacia el centro: Duarte Quirós, Eugenio Galli, Yavi, José Cortez y Fernández, Duarte Quirós.

Desvíos del transporte:

- Líneas 72 y 76 al centro: su ruta, Duarte Quirós, Eugenio Galli, Yavi, Cortez y Fernández, Duarte Quirós, su ruta.

- Líneas 42 y 71 al centro: su ruta, Arrecifes, Yavi, Cortez y Fernández, Duarte Quirós, su ruta.

- Líneas 72 y 76 hacia el oeste: su ruta, Duarte Quirós, Canelas, Caseros, Eugenio Galli, Duarte Quirós, su ruta.

- Líneas 42 y 71 hacia el oeste: su ruta, Duarte Quirós, Canelas, Caseros, Eugenio Galli, Duarte Quirós, Falucho, su ruta.