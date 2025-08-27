Córdoba: cronograma de pago a la Administración Pública Provincial
Este 29 de agosto se realizó el depósito para las fuerzas de seguridad y para los jubilados y pensionados provinciales.
El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto. Los jubilados y pensionados provinciales percibirán sus haberes el viernes 29 de agosto al igual que las fuerzas de seguridad.
Cronograma
Viernes 29 de agosto
Policía Provincia de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico
Servicio Penitenciario
Jubilados y pensionados provinciales
Lunes 1 de septiembre
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba
Martes 2 de septiembre
Ministerio de Educación: DGIPE *
Escalafón General Tramo Ejecución
Contratados Servicio/Nivel
Contratados Tribunal de Cuentas
Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
Personal Poder Judicial
Personal Poder Legislativo
Personal Defensoría del Pueblo
Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Escalafón General Tramo Superior
Escalafón Vialidad
Escalafón Músicos
Escalafón Cuerpo Artístico
Escalafón Gráficos
Escalafón Científico y Tecnológico
Escalafón Bancarios
Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Miércoles 3 de septiembre
Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
Autoridades Poder Legislativo
Autoridades Defensoría del Pueblo
Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Autoridades Tribunal de Cuentas
Magistrados y Funcionarios Judiciales
Autoridades Universidad Provincial
Otros Organismos Públicos:
APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud
Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba
(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada.