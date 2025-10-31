El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, clausuró un establecimiento dedicado a la venta y faenamiento clandestino de productos cárnicos en General Cabrera , departamento Juárez Celman.

El operativo, realizado junto a personal de la Policía Rural Sur y la Municipalidad local, permitió el decomiso y la destrucción de aproximadamente 100 kilos de carne porcina y subproductos , que no contaban con las habilitaciones sanitarias correspondientes.

La medida se dio en el marco de la investigación por los casos de triquinosis notificados por el Ministerio de Salud de Córdoba, donde se registraron 13 pacientes. Gracias a la investigación del ente, se pudo indicar que la probable fuente de infección fueron chorizos caseros adquiridos en un domicilio particular, sin control sanitario. Además, se puso a todos los afectados bajo seguimiento ambulatorio con evolución favorable.

Las inspecciones verificaron que las condiciones higiénico-sanitarias eran inadecuadas y se procedió a clausurar la sala de faena y los sectores de chacinados , aplicando las leyes provinciales N.º 8.417, N.º 10.326 y N.º 6.974.

Triquinosis

La comercialización de carne o derivados de establecimientos no autorizados está prohibida, debido a que puede causar complicaciones para los consumidores como la triquinosis, que puede provocar fiebre, dolor muscular, cefalea, hinchazón ocular y síntomas gastrointestinales; por lo que ante cualquier signo se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

El Ministerio de Salud y los organismos de control instan a no consumir carnes crudas ni chacinados caseros no inspeccionados y a utilizar canales oficiales de denuncia a través de la plataforma digital DGyFC o al teléfono 0800-888-82476.