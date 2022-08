Córdoba: denuncian que Ezequiel Castro murió tras una brutal golpiza policial

Familiares de Ezequiel Castro buscan justicia por la muerte del joven de 21 años, que tras ser detenido en barrio Cerro Norte de la ciudad de Córdoba, fallece por presuntas golpizas en el Hospital Misericordia.

Guillermo Castro, el padre, asegura que su hijo fue injustamente detenido por la Policía el día miércoles 8 de junio en cercanía a su casa. Según relata, había salido con un amigo a cenar. El informe policial sostiene que fue detenido por querer entrar a un domicilio con intención de robo.

"Es raro porque al amigo no lo detienen, y a mi hijo sí. Mi hijo no tenía antecedentes, era una persona de bien. Estaba terminando el secundario, tenía un trabajo en blanco y el año que viene quería ingresar al Servicio Militar", expresa Guillermo a Cba24n.

Ezequiel estuvo primero en la comisaria nº19 pero dentro de un móvil. De allí pasa a alcaldía del tribunales 2, luego fue trasladado al CPA (que queda atrás de EP9 - ex UCA). El joven tenia la orden de liberación para el viernes 10 de junio y finalmente muere el 14 en el Hospital Misericordia.

VER: Violencia institucional: protestaron contra el maltrato a detenidos en Córdoba

"Nos dijeron que había sido internado por problemas respiratorios y resulta que por los golpes tuvo complicaciones renales, ni agua le habían dado", argumentó la madre en su momento a Telefé Córdoba.

"Me llaman y me avisan que estaba internado en grave estado. Estaba deshidratado. Se esta investigando por qué no le dieron la libertad si ya estaba firmada", manifiesta el padre.

Cuando la familia va al nosocomio constatan que el cuerpo tenía múltiples golpes, razón por la cual hacen la denuncia correspondiente.

Aseguran que nadie les pudo dar una respuesta por el fatal desenlace, pese a que peregrinaron por varios estamentos.

Giselle Videla, abogada querellante, destacó a este medio que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y que está en los inicios de la investigación penal preparatoria para conocer si la muerte fue provocada por violencia institucional.

La fiscalía a cargo de Susana Fernández, recibió a los padres y les informó de lo actuado hasta ahora. Sin embargo se produjo el "hackeo" al Poder Judicial y no han podido avanzar mucho más ya que lo que sucedió "imposibilita muchas operaciones".

"Córdoba tiene muchos casos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, no es una novedad. Hay muchos casos, Blas Correas, Joaquín Paredes y muchos otros que no se conocen", manifestó la letrada.

"Nadie vino a dar la cara"

Guillermo acudió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera encabezada por Julián López, para buscar alguna respuesta.

"Cuando se cumplió un mes del fallecimiento fuimos a hablar con el ministro, pero no nos atendió. Nos atendió un secretario que no supo dar explicaciones. No dio la cara ni el ministro, la jefa de Policía, ni nadie por lo que le pasó a mi hijo", dice el padre.

El Multimedio SRT consultó a dicha cartera y la respuesta fue: "Ezequiel Castro en el momento que lo aprenden en la vía pública, presenta un brote tipo psicótico entonces es derivado directamente al CPA -centro psicoasitencial provincial para pacientes judicializados- que depende del Ministerio de Salud, es decir no depende del Servicio Penitenciario, por ende el caso nunca estuvo bajo la órbita del Servicio Penitenciario".

El padre de Ezequiel asegura que su hijo jamás tuvo antecedentes de tipo psquiátricos.

Este medio también consultó al Ministerio de Salud pero aun no hubo información y sostuvieron que "están averiguando".

Hasta ahora ningún estamento pudo dar una respuesta.

"Queremos saber qué le pasó a mi hijo", sostiene Guillermo.