Una familia denuncia a la Policía de Córdoba por allanar erróneamente su domicilio y llevarse varias computadoras y demás elementos informáticos, los cuales ellos utilizan para trabajar.

Además del error y del secuestro de sus herramientas de trabajo, los damnificados aseguran que los efectivos no dejaron ninguna documentación que avale el allanamiento que realizaron.

Según argumentaron desde la Policía, el procedimiento se enmarcó dentro de una causa por ciberestafa.

Gustavo Caburé Ordoñez, uno de los damnificados, habló en Radio Suquía y explicó que su padre, un hombre jubilado, es el supuesto acusado:

“Golpearon fuerte la puerta, abro y entran diciendo que era un allanamiento por una causa en Corrientes. Se trataba de gente de civil la que vino, no tenía identificación ni insignia. La orden que supuestamente te tienen que dar cunado entran a tu casa, no me la dieron."

El hombre explicó que les mostraron una supuesta orden pero les afirmaron que no se las podían dejar porque estaba mal impresa. Por ese motivo, se negaron a firmarla.

Ordoñez trabaja como diseñador gráfico y afirmó que se llevaron celulares, computadoras, notebook y pendrives.

"Hay notas de Corrientes donde los policías dan todos los detalles de cómo nosotros, una banda de Vivero Norte, hacíamos estafas telefónicas", afirmó el hombre.

El damnificado indicó que luego del allanamiento nadie se volvió a comunicar con ellos y que ellos intentaron buscar respuesta pero que nadie se las brindó y tienen incertidumbre.

“Nosotros fuimos al juzgado de Córdoba y de Corrientes, pero nadie nos dice algo claro de qué es esto. Hay un hermetismo total, pero no sabemos si no nos pueden decir o no lo saben", explicó.