Córdoba: denunciaron a un policía por filmar a sus compañeras en el baño

Una agente de la Policía de Córdoba presentó una denuncia penal contra un suboficial acusado de grabar a sus compañeras mientras usaban el baño en el área de Medicina Laboral de la Jefatura.

Según dijo la denunciante, el hombre “metía la mano por un hueco del tamaño de un mosaico y filmaba a las mujeres mientras iban al baño”. El hecho ocurrió en el subsuelo del edificio central, donde funciona el Departamento de Medicina Laboral.

Varias policías ya se reconocieron en los videos, aunque otras todavía no fueron notificadas ni convocadas para determinar si también fueron víctimas.

Lo que empezó como una investigación administrativa interna escaló a la Justicia este martes. La primera denuncia fue presentada al abogado Carlos Nayi, quien representa a una de las mujeres afectadas y habló con Canal 10.

“Se trata de conductas perversas. Esperamos que la Justicia actúe con firmeza. Esto no es una falta, es un delito grave que puede tener una pena de hasta 20 años”, advirtió.

En tanto, desde la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual aún analizan el contenido del celular secuestrado al acusado.

"No hace falta contacto físico para que haya abuso sexual. Son varias las mujeres afectadas y el baño es un espacio privado. Es muy probable que se sumen más denuncias”, señaló Nayi.