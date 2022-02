Córdoba: denunció que patovicas de un boliche lo atacaron y casi le quiebran la mandíbula

Un adolescente de 17 años denunció este miércoles que el fin de semana pasado fue con sus amigos a un boliche de la zona del Chateau, en la ciudad de Córdoba, y terminó tirado con heridas en todo el cuerpo, luego de que los guardias de seguridad lo atacaran hasta con piedras.

Gonzalo, quien admitió haber tomado a los demás y no recordar algunos momentos de lo que ocurrió esa noche, debido que mientras se estaba divirtiendo en Rosario Chateau, un guardia de seguridad lo sacó y le impidió volver a entrar. “No recuerdo bien como me sacó”, sostuvo en declaraciones a Canal 10. No obstante, contó que cuando se acercó a la entrada del local para ingresar otra vez, el agresor le pegó y cayó al piso.

Según relató, luego del ataque levantarse y fue golpeado nuevamente. “Tengo grabada la imagen de cómo me empezó a golpear”. Incluso, aseguró que los guardias de seguridad agarraron piedras y le pegaron en la nuca y mandíbula. “Casi me fisuran la mandíbula, me cuesta mucho comer y dormir también me cuesta”, contó el adolescente.

Gonzalo reconoció que había tomado alcohol y “estaba mal”, pero pensó que “no es justificación” para ser víctima de una brutal golpiza. Según su relato, un joven testigo del ataque se interpuso y pudo frenar a los patovicas para que dejaran de golpearlo.

El chico contó que hicieron la denuncia policial correspondiente junto a su familia, y pidió que el guardia que lo atacó "no trabaje más".

Por último, el adolescente pidió que quiénes fueron los testigos del ataque que denunciaron que se contactaron con él, y sostuvo que solicitará el registro de las cámaras de seguridad del boliche. “Nosotros salimos confiados, pagamos la entrada en un lugar donde hay guardias que supuestamente nos cuidan y como tomamos se terminan aprovechando de nosotros”, concluyó.

