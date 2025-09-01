Luego de seis meses de pesquisas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló un importante operativo en la ciudad de Córdoba, logrando la detención de tres personas y el secuestro de sustancias ilícitas.

El procedimiento se concretó en una vivienda de Manzana 17 en barrio 16 de abril. Fueron detenidos un sujeto (48), su hijo (23) y una mujer (45) que trabajaba como empleada.

En el registro de la vivienda, los efectivos de la FPA secuestraron 1.707 dosis de cocaína (fraccionada en envoltorios y trozos), una de marihuana, dinero ($2.273.300), una camioneta Ford Ranger y elementos presuntamente utilizados para la actividad ilegal.

Los detenidos utilizaban un local comercial tipo “kiosco” como fachada para la venta de estupefacientes. Durante el operativo un grupo de personas arrojó piedras contra el personal policial intentando entorpecer el procedimiento.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno dispuso el traslado de los aprehendidos a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.