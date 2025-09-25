Tras siete meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un operativo que culminó con el secuestro de sustancias ilícitas y la detención de tres hombres y una mujer en la ciudad de Córdoba.

El dispositivo se desarrolló en tres domicilios ubicados en barrio Argüello Lourdes, donde se logró el cierre de dos puntos de venta de estupefacientes. Uno de ellos funcionaba bajo la fachada de un kiosco 24 horas. Fueron detenidos tres hombres de 23, 28 y 32 años, y una mujer de 32.

En los registros se incautaron 164 dosis de cocaína y 90 de marihuana, un revólver calibre 22 con dos cartuchos, dinero en efectivo, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa.

Intervino en la causa la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial, donde quedaron imputados conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes.